Deprem gibi doğal afetler yaşanan korku nedeniyle sıklıkla rüyalara yansır. Bilinçaltında yaşanan korku rüyalarda yansımasını bulur. Rüya alimleri rüyada görülen deprem ve sarsıntı olayları olayın akışına göre hem olumlu hem de olumsuz anlamda yorumlamışlardır. Peki, Rüyada deprem olduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyadaki sarsıntı neye işaret eder? İşte rüyada depremin anlamı…

Doğal felaketler arasında en korkulan durumlardan biri depremdir. Sarsıcı bir durum olması ile beraber aynı sarsıcı etki rüyalarda da görünür. Özellikle rüyada deprem görmek olumlu ya da olumsuz bazı durumları işaret etmektedir. Gelecek üzerine bu olasılıkları öğrenebilmek için ise, görmüş olduğunuz rüya üzerinden uzman rüya alimlerin yorumlarına bakabilirsiniz.

RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada deprem olduğunu görmek rüya sahibinin hayatında yakın zamanda bazı değişiklikler yapabileceği üzerine yorumlanır. Aynı zamanda bazı sıkıntı ve sorunları ile karşı karşıya kalabileceği üzerine delalet eder. Başka rüya alimlerine göre ise kıtlık ile beraber hastalıklar üzerine yorumlanmaktadır. Bu durum hem rüya sahibini üzerinden bireysel hem de toplumsal olarak öne çıkabilir.

RÜYADAKİ SARSINTI NEYE İŞARET EDER?

Rüyada sarsıntı rüya sahibinin yaşayacağı bazı sıkıntı ve zorluklar nedeniyle dara düşeceği üzerine yorumlanır. Özellikle meydana gelebilecek olan maddi ve manevi kayıp nedeniyle ciddi bir çöküntü içerisinde girebileceğine delalet eder. Bu durumlara karşı rüya sahibinin güçlü olması gerektiğini ve böylece bunları aşabileceği üzerine yorumlanır.

RÜYADA DEPREMİ YAŞAMAK

Rüyada depremi yaşamak rüya sahibinin yaşadığı yerden başka bir yere göç edeceği üzerine yorumlanır. Aynı zamanda yeni iş hayatı ile beraber yeni arkadaşlar ve özel hayat üzerine delalet eder. Diğer yandan iş hayatında olumlu gelişmeler üzerinden iyi bir kazanç şeklinde işaret etmektedir. Daha geniş çaplı olarak rüya sahibinin yaşamış olduğu bölgede birtakım sıkıntı ve zorluklar meydana geleceği yönünde rivayet eder.

RÜYADA DEPREMDEN KAÇIP KURTULDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada depremden kaçıp kurtulduğunu görmek rüya sahibinin hayalleri gerçekleştirmek için büyük mücadele vereceği üzerine yorumlanır. Bunu gerçekleştirirken kişinin bir hayli yorulacağı üzerine delalet eder. Ancak kendini gösterebilmek ve ispat edebilmek için büyük bir mücadele vereceği yönünde rivayet edilir. Ayrıca rüya sahibinin depremden kaçıp kurtulması bazı toplumsal olayların içerisinde kalabileceğine dair işaret eder. Kişinin hayatında önemli ölçüde büyük işler yapabileceğine dair rivayet edilmektedir.

RÜYADA DEPREMDE SALLANDIĞINI GÖRMEK

Rüyada depremde sallandığını görmek rüya sahibinin hayatının aniden değişebileceği yerinde yorumlanır. Ancak bu değişimin kişiye iyi gelmeyeceği ve kötü bir durumun İçine girebileceğine rivayet edilir. Meydana gelebilecek olan ani düşüşler ile beraber hem maddi hem de manevi açıdan bazı zorluklar yaşayabileceğin rivayet edilir. Bazı hayal kırıklığı yaşayabileceği, ailesi ve çevresindeki insanlarla tartışmalar içerisine gelebileceğine yorumlanır. Bu gibi durumlara karşı rüya sahibinin dikkat etmesi gerektiğini anlatan bir rüya olarak öne çıkar.