En sık görülen rüyalardan biri de asker görmektir. Genellikle asker ile ilgili görülen rüyalar iyiye yorumlanır. Kazanç, saygı ve mutluluk anlamları da taşıyan asker rüyaları bazen de zorlukla da yorumlanır. Peki, Rüyada asker görmek ne anlama gelir? Rüyada askerden saklanmak neye işaret eder? İşte asker görmenin anlamı…

Rüyalarda en sık rastlanan durumlardan biri asker görmektir. Özellikle bu rüyaların gelecek üzerine bazı olasılıkları gösterdiğini anlatmak mümkün. Böylece birçok kişi neler ile karşı karşıya kalabileceği ne dair bilgi alır. Bunu sağlayabilmek için ise rüya alimlerinin yorumlarını okumak yeterlidir. Bu konuda görmüş olduğunuz rüyaya bağlı olarak uzman rüya tabircilerinin farklı yorumlarını okuyabilirsiniz.

RÜYADA ASKER GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada asker görmek bol kazanç ile beraber işinde yükselmek anlamına gelmektedir. Özellikle rüya sahibinin çevresindeki insanlardan saygı ve sevgi göreceği üzerine delalet eder. Eğer kişi rüyasında evde asker görürse o vakit hasta olabileceği yönünde delalet eder. Askerlik yaptığını gören kişiler ise yakın bir dostundan maddi ya da manevi yardım alabileceği üzerine rivayet edilir.

RÜYADA ASKERDEN SAKLANMAK NEYE İŞARET EDER?

Rüyada askerden saklanmak rüya sahibinin mutlu hayatının bir anda kötü bir duruma gelebileceği yönünde rivayet edilir. Başka rüya alimlerine göre ise kişinin varlıklı biriyle evlenebileceği üzerine delalet eder. Mutlu ve huzurlu bir evlilik hayatı elde edebileceğine, maddi manevi tüm sorunlarını geride bırakabileceğine dair yorulur. Bekar kişilerin ayrıca aşık olacağını ve evlenmek istediği kişiyi bulduğuna inandığına dair yorulur

RÜYADA BİRDEN FAZLA ASKER GÖRMEK

Rüyada birden fazla asker görmek rüya sahibinin iş hayatında olumlu gelişmeler yaşanabileceği üzerine yorumlanır. Özellikle makam ve mevki sahibi olmak ile beraber, kişinin ünlü olabileceği yönünde delalet eder. Ayrıca rüya sahibinin rütbesiz askerler görmesi hırsızlık olaylarından uzak duracağı ve evini ya da işyerini koruyacağı yerinde yorumlanır.

RÜYADA ASKERE GİTTİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada askere gittiğini görmek bazı zorluklar ile karşı karşıya kalmak anlamına gelmektedir. Maddi ve manevi birtakım darlıklar içerisine gelebileceğine dair rivayet edilir. Yaşanabilecek sorunlar nedeniyle ailesi ve çevresi ile kavga edebileceğine işaret eder. Böyle durumlara karşı rüya sahibinin hazır olması gerektiğini anlatan rüyalar içerisinde yer alır.

RÜYADA ASKERLE KONUŞTUĞUNU GÖRMEK

Rüyada askerle konuştuğunu görmek rüya sahibinin müjdeli ve güzel haberler alabileceği üzerine yorumlanır. Aynı zamanda güzel gelişmeler yaşanabileceğine dair işaret etmektedir. Zor zamanlarda yardım edecek sadık bir dost, arkadaş veya eşe işaret etmektedir. Ayrıca kötülüklerden uzak kalabileceğine dair rivayet edilir.

RÜYADA ASKER KÜNYESİ GÖRMEK

Rüyada asker künyesi görmek rüya sahibinin yeni ev ya da araba alabileceği yönünde yorumlanır. Mal ve mülk sahibi olması ile beraber hayatını daha güzel hale getirebileceği yönünde delalet eder. Özellikle ailesi ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdüreceğine yönelik yorumlanır.