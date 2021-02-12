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Rütbesini FETÖ elebaşının taktığı generalin apoletleri söküldü

AA |  12 Şubat 2021 Cuma - 10:29 | Son Güncelleme : 12 02 2021 - 10:47

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada gözaltına alınıp itirafçı olduktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan tuğgeneral Serdar Atasoy'un rütbesi söküldü.


Alınan bilgiye göre, piyade kurmay albay rütbesindeyken 30 Ağustos  2020 Yüksek Askeri Şura kararıyla tuğgeneralliğe terfi ettirilen Serdar Atasoy,  ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına atandı.
 
Milli İstihbarat Teşkilatı ve emniyet birimlerinin çalışması sonucunda  FETÖ ile irtibatı tespit edilen Atasoy, bu göreve başlamadan kısa süre önce Kara  Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı, daha sonra da 4. Kolordu Komutanlığı  emrine verildi, ardından emekliye ayrıldı.
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun  talimatıyla, 27 Ocak'ta gözaltına alınan Atasoy, "etkin pişmanlık"tan  yararlanarak FETÖ içinde "Servet" kod adını kullandığını, kurmaylık sınav  sorularının örgüt tarafından kendisine verildiğini ve teğmen rütbesini örgüt  elebaşı Fetullah Gülen'in taktığını itiraf etti.
 
Adli soruşturmanın başlamasının ardından Atasoy hakkında yürütülen  idari soruşturma kapsamında, Milli Savunma Bakanının onayı ile rütbesi sökülerek,  er statüsüne düşürüldü ve askeri kimlik kartı geri alındı.
 
Mahrem imamlarla ankesörlü telefondan irtibat kurduğunu itiraf  etmişti
 
Savcılıktaki ifadesinde mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan  iletişime geçip örgütsel toplantılar yaptıklarını anlatan Atasoy, çok sayıda  operasyonel hat kullandığını da itiraf etmişti.
 
Atasoy, 2006-2014 yılları arasında görev yaptığı Kars, İstanbul ve  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde örgütün 4 farklı mahrem imamıyla ankesörlü  telefonla irtibat sağladığını ayrıca mahrem imamların kullandığı "patates hat"  olarak bilinen operasyonel telefonlarla görüştüklerini belirtmişti.
 

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FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Serdar Atasoy
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