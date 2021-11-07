07 Kasım 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.584 0.50 EURO 11,2640 0.34
USD 9,6900 0.07 ALTIN 566,370 1.39
CANLI BORSA
TÜMÜ

Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü

AA |  07 Kasım 2021 Pazar - 23:06 | Son Güncelleme : 07 11 2021 - 23:06

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukraynalı asker yaşamını yitirdi, iki asker yaralandı.


Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların 8  kez ateşkes ihlalinde bulunduğu bildirildi.
 
Ayrılıkçıların Donbas'ın Pavlopil, Gnutove, Vodyane, Novozvanivka ve  Piski bölgelerinde ateş açtığı ifade edilen açıklamada, saldırılar sonucu bir  Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, ikisinin yaralandığı belirtildi.
 
Donbas krizi
 
Başkent Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa  Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te  gösteriler başlamıştı.
 
Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden  kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk  şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.
 
Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren  çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
 

ETİKETLER

Ukrayna Donbas Rusya
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.