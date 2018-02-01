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Rusya ve Suriye arasında önemli anlaşma!

AA |  01 Şubat 2018 Perşembe - 0:53 | Son Güncelleme : 01 02 2018 - 2:07

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ve Suriyeli mevkidaşı Muhammed Zuheyr Harbutlu, enerji alanındaki işbirliği için 2018 Yol Haritası’nı imzaladı


Rusya ile Suriye arasında enerji sektörüne yönelik iş birliği anlaşması imzalandı. 
 
Rusya Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye’deki  enerji tesislerinin restorasyonu, iyileştirilmesi ve inşaatına yönelik iş birliği  anlaşmasının imzalandığı belirtildi.
 
Bu yılın sonuna kadar geçerli olacak anlaşmanın, Rusya Enerji Bakanı  Aleksandr Novak ile Suriye Elektrik Bakanı Muhammed Zuhair Kharboutli arasında  imzalandığı kaydedildi.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Novak, anlaşmayla Suriye’deki  enerji tesislerinin tekrar canlandırılması için bir yol haritasının  belirlendiğini ifade etti.
 
Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin, bir süre önce yaptığı  açıklamada, petrol üretim tesisleri, demiryolları, limanlar ve elektrik altyapısı  konusunda Suriye’nin Rusya ile iş birliği yapmak istediğini kaydetmişti.
 

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