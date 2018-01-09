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Rusya ve İran büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

AA |  09 Ocak 2018 Salı - 19:59 | Son Güncelleme : 09 01 2018 - 23:37

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard'ın Suriye'de rejimin İdlib gerginliği azaltma bölgelerindeki saldırıları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.


Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye'nin, rejimin  Suriye'deki gerginliği azaltma bölgelerini ihlallerinden duyduğu rahatsızlık  önceki günlerde askeri ve diplomatik kanallardan Astana’da rejimin garantörlüğünü  üstlenen Rus ve İranlı yetkililere bildirildi.
 
İhlallerin sürmesi üzerine son olarak Rusya'nın Ankara Büyükelçisi  Yerhov'un bugün Bakanlığa çağrıldığı ve Türkiye'nin bu konudaki tepkisi ile  rahatsızlığının güçlü ifadelerle dile getirildiği vurgulandı.
 
Ayrıca 29-30 Ocak'ta Soçi’de düzenlenecek "Suriye Ulusal Diyalog  Kongresi"ne giden süreçte gerçekleşen ihlal durumuna ivedilikle son verilmesi  için rejime gerekli mesajların verilmesi talep edildi.
 
Aynı çerçevede rejimin bir diğer garantörü İran’ın Ankara Büyükelçisi  Fard'ın da Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.
 
İhlal durumu aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi    Ümit Yalçın'ın bugün Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Riad Seif’i kabulünde  muhalefet temsilcileriyle de ele alındı.
 
Rejim birliklerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesinin güneydoğusunda  bir süredir yürüttüğü kara harekatı çerçevesinde son günlerde söz konusu bölgenin  sınırlarını ihlal ederek, bölge içinde kalan bazı yerleşim birimlerinin  kontrolünü ele geçirdiği görülüyordu.
 
Türkiye, rejim birliklerinin bu şekilde ilerlemesini basit bir ateşkes  ihlali değil, Astana'da üç garantörün vardığı mutabakatın hilafına İdlib  gerginliği azaltma bölgesi sınırlarının ihlali olarak değerlendiriyor.
 

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