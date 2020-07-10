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Rusya ve Çin, Öncüpınar ve Cilvegözü'nden Suriye'ye uluslararası yardımların girişini veto etti

AA |  10 Temmuz 2020 Cuma - 20:47 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 20:47

Rusya ve Çin, Suriye'ye Türkiye üzerinden uluslararası yardımların gönderildiği mekanizmayı ikinci kez veto etti ve Öncüpınar ve Cilvegözü sınır kapıları, yardımların girişine kapatıldı.


BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de yaklaşık 3 milyon kişiye hayati  derecede önem taşıyan insani yardımların gönderilmesine olanak sağlayan ve bugün  görev süresi dolan mekanizmasının yenilenmesi için 3. kez girişimde bulundu.
 
Rusya ve Çin, Almanya ve Belçika tarafından BM Güvenlik Konseyine  sunulan ve Türkiye üzerinden 2 sınır kapısından, Öncüpınar karşısındaki  Babüsselame ve Cilvegözü karşısındaki Babülhava'dan uluslararası yardımların 6 ay  daha devam etmesine imkan tanıyan karar tasarısını ikinci kez veto etti.
 
Yardım mekanizmasının görev süresi  bugün dolduğu için Öncüpınar ve  Cilvegözü sınır kapıları da yeni bir karar alınana kadar yardımların girişine  kapatılmış oldu.
 
Rusya ilk olarak 7 Temmuz'da Türkiye üzerinden iki sınır kapısının  yardımların girişine bir yıl açık tutulmasını veto etti ve Öncüpınar Sınır  Kapısı'nı kapatıp sadece Cilvegözü'nü 6 ay açık tutmak isteyen kendi tasarısını  BMGK'ye getirdi.
 
Yardımlar için tek sınır kapısının yeterli olmayacağını belirten ABD Fransa, İngiltere, Almanya, Belçika, Estonya ve Dominik Cumhuriyeti, Rusya'nın  önerisine karşı çıktı ve  tasarı, BMGK'de gereken 9 oya ulaşamadığı için  reddedildi.
 
Suriye'ye yardımların sınır ötesi değil Suriye içinden rejimin  onayıyla yapılması gerektiğini savunan Rusya son olarak bugün BM Güvenlik  Konseyinde 16. kez veto hakkını kullanarak iki sınır kapısını da yardımlara  kapattı.
 
Rusya, Aralık 2019'da da  Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse ve Irak  ile olan El-Yarubiyye sınır kapılarını, yardımların girişine kapatmıştı.
 
Yardım mekanizması sayesinde 2014'ten beri milyonlarca kişiye ulaşan  BM, özellikle Suriye'nin kuzeybatısında İdlib'de ''ölüm kalım meselesi'' haline  gelen yardımların 1 yıl daha devam etmesini istiyor.
 
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ve diğer uluslararası yardım  kuruluşları, 6 yılda Suriye'ye 4 sınır kapısından gıda, ilaç, tıbbı ve hijyen  malzemesi içeren 38 bin 52 yardım konvoyu gönderdi.
 
BM, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan İdlib'de 2,8 milyon kişiye,  Öncüpınar'dan ise Halep'in kuzeyinde yerinden edilmiş yardıma muhtaç 300 bin  Suriyeliye ulaşıyor.
 

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