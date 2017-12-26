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Rusya ve ABD'den kritik görüşme

AA |  26 Aralık 2017 Salı - 21:55 | Son Güncelleme : 26 12 2017 - 21:55

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, telefonda Suriye, Kuzey Kore ve ikili ilişkiler konusunda görüşme yaptı.


Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede, Kore  Yarımadası'ndaki gelişmeler, Soçi’de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi  ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı belirtildi.
 
Lavrov ve Tillerson'ın, Suriye krizinin çözümünde ülkenin toprak  bütünlüğünün korunarak atılacak adımları istişare ettikleri ifade edilen  açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
“Görüşmede, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı doğrultusunda  Suriye’de çözümü teşvik etme çabalarına yönelik düzenlenecek Ulusal Diyalog  Kongresi ve Suriye hükümeti ile muhalefet arasında ön şartlar olmaksızın  Cenevre'de doğrudan görüşmeleri teşvik etmeye yönelik atılacak adımlar istişare  edildi."
 
Tarafların, Kuzey Kore tarafından geliştirilen nükleer füzelerin BM  Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğu konusunda hemfikir oldukları  bildirilen açıklamada, Lavrov’un, ABD tarafından Kuzey Kore’ye yönelik agresif  söylemlerin ve bölgeye yönelik yapılan askeri hazırlıkların kabul edilemez  olduğunu vurguladığı aktarıldı.
 
    

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