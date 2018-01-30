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Rusya ve ABD arasında gerginlik!

AA |  30 Ocak 2018 Salı - 0:12 | Son Güncelleme : 30 01 2018 - 5:56

Rus jeti, Karadeniz'de ABD'ye ait keşif uçağına önleme yaptı


ABD Avrupa Kuvvetleri Donanma Komutanlığı, bir Rus  savaş uçağının ABD'ye ait bir EP-3 tipi keşif uçağına 2 saat 40 dakika boyunca Karadeniz'de önleme yaptığını belirtti.
 
Komutanlıktan yapılan açıklamada, EP-3 Aries tipi keşif uçağına,  Karadeniz'de uluslararası hava sahasında uçarken bir Rus Su-27 uçağı tarafından  önleme yapıldığı kaydedildi.
 
'BU TEMAS TEHLİKELİYDİ'
 
Açıklamada, "Su-27'nin, EP-3 uçağına 5 fit mesafeye kadar yaklaşması  ve EP-3'ün güzergahına girmesi ile EP-3'ün, S-27'nin kuyruk türbülansında  uçmasına neden olduğu için bu temasın tehlikeli olduğunu değerlendirdik." ifadesi  kullanıldı.
 
Rusya'nın uluslararası hava sahasında uçma hakkını tanıdıkları ifade edilen açıklamada, Amerikan uçağının uluslararası hukuka uygun faaliyet yürüttüğü, Rusya'nın bu önlemesi konusunda provokatif davranmadığı ifade edildi.
 
Açıklamada ayrıca, önlemenin 2 saat 40 dakika sürdüğü bilgisi paylaşıldı.
 
RUS JETİ HAVALANINCA ROTASINI DEĞİŞTİRDİ
 
Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'ye ait EP-3E Aries II tipi keşif uçağına,  Karadeniz üzerinde Rus jeti tarafından önleme yapıldığını, Rus jetinin  havalanmasının ardından keşif uçağının, rotasını değiştirerek Rusya sınırından  uzaklaştığını bildirmişti.
 
ABD'den Karadeniz'de keşif uçağını önleyen Rusya'ya tepki
 
ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya ait Su-27 tipi  jetin Karadeniz üzerinde ABD'nin EP-3 tipi uçağına önleme yapmasından kaygı  duyduğunu açıkladı. 
 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, 29 Ocak'ta Karadeniz'de  Rusya'nın güvensiz askeri uygulamasından duyduğu üst düzey kaygıyı belirtmiştir.  Rusya'ya ait Su-27 tipi jet uluslararası sularda ABD'nin EP-3 tipi jetine 5 fit kadar yaklaşmıştır." ifadesine yer verildi.
 
"Bu, Rusya'nın uluslararası anlaşmaları hiçe saydığını gösteren son örnektir." değerlendirmesine yer verilen açıklamada, Rusya'ya "bu güvensiz  tavırlarına son vermesi çağrısı" yapıldı.

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