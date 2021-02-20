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Rusya üçüncü koronavirüs aşısını tescilledi!

20 Şubat 2021 Cumartesi - 10:43 | Son Güncelleme : 20 02 2021 - 10:43

Rusya koronavirüs aşısı için üçüncü aşısını tescilledi. Rusya dünyada koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu. Ülkede tescillenen ilk aşı olan Sputnik V şu anda dünya çapında aşı kampanyalarında kullanılmaya devam ediyor.


Reuters tarafından geçilen son dakika haberine göre Rusya üçüncü koronavirüs aşısını tescilledi. Açıklama Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından yapıldı. 
 
Rusya dünyada koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu. Ülkede tescillenen ilk aşı olan Sputnik V şu anda dünya çapında aşı kampanyalarında kullanılmaya devam ediyor. Rusya'nın adı CoviVac olarak açıklanan ikinci aşısının da 20 Şubatta tescil edilmesi bekleniyor. Başbakanın açıklamasına göre CoviVac mart ayından itibaren kullanılmaya başlanacak. 

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