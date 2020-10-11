Rusya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Rusya Türkiye maçının kanalı ve saati!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Rusya'ya karşı karşıya gelecek. Türkiye, 6 puanla lider durumda bulunan Rusya'yı deplasmanda yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Rusya-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Rusya Türkiye maçı kanalı ve saati...

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında, A Milli Futbol Takımı, Rusya ile kozlarını paylaşacak. Üçüncü grupta, üçüncü maçlar öncesinde Rusya 6 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 3 puana sahip. Grupta Türkiye ve Sırbistan 'ın ise birer puanı bulunuyor. Türkiye, Rusya'yı deplasmanda yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Rusya-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Rusya Türkiye maçı kanalı ve saati...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek. Almanya ile oynadığı hazırlık maçında rakibiyle 3-3 berabere kalan ve pozitif futboluyla dikkat çeken A Milli Takım Rusya'yı deplasmanda yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

UEFA Uluslar Ligi B grubuna kötü başlangıç yapan ve ilk iki maçta sadece 1 puan alabilen A Milli Takım Türkiye 6 puanla lider durumda bulunan Rusya'yı deplasmanda yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Müsabakada, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında, Macaristan'ı konuk edecek.

Üçüncü grupta, üçüncü maçlar öncesinde Rusya 6 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 3 puana sahip. Grupta Türkiye ve Sırbistan'ın ise birer puanı bulunuyor.

RUSYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Rusya-Türkiye maçı 11 Ekim saat 21:45'te başlayacak. VTB Arena'da oynanacak olan mücadelede Sloven hakem Matej Jug düdük çalacak. Rusya-Türkiye maçı TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abd ülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)

ALMANYA MAÇI UMUT VERDİ

Türkiye A Milli takımı Almanya ile oynanan hazırlık maçında istekli oyunu ve oyunu son ana kadar istemesi ve oyundan bir saniye bile olsun kopmaması ile futbol otoritelerinin takdirini kazandı.

RUSYA İLE 7. KARŞILAŞMA

UEFA Uluslar B Ligi 3. grupta bu akşam Rusya'ya konuk olacak olan A Milli takım daha önce 6 kez karşılaştığı Rusya karşısında henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. 6 karşılaşmanın 4'ünde gülen taraf Rusya olurken iki karşılaşma ile beraberlikle sonuçlandı.