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Rusya: Sürekli temas halindeler

AA |  12 Şubat 2018 Pazartesi - 14:59 | Son Güncelleme : 12 02 2018 - 15:05

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya, Türkiye ve İran arasındaki iş birliğinin, Birleşmiş Milletler nezdinde Suriye’de barışa yönelik atılan adımlara ciddi destek sağlayacağını söyledi.


Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya  Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile sürekli temas halinde olduğuna  işaret etti.
 
 
Bu çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini dile getiren  Peskov, “Rusya, Türkiye ve İran arasındaki bu iş birliğinin, BM nezdinde  Suriye’de barışa yönelik atılan adımlara ciddi destek sağlaması bekleniyor.”  dedi.
 
'ABD yetersiz'
 
Suriye’de ABD ve Rusya arasındaki etkileşime de değinen Peskov,  "Suriye’de istikrarın sağlanması, siyasi ve diplomatik çözüme ulaşılması  konusunda ABD’nin desteğini yetersiz buluyoruz.” değerlendirmesini yaptı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında geçen hafta yapılan telefon  görüşmesinde, Türkiye, Rusya ve İran'ın ilki Soçi'de gerçekleştirilen liderler  zirvesinin ikincisinin İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı.

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