Rusya seçimlerinde gerçek Vişnevski'nin zaferi: Akılalmaz oyun boşa çıktı...

Son dakika haberine göre; Rusya’da parlamentonun alt kanadı Duma için yapılan milletvekili seçimlerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in partisi Birleşik Rusya, yüzde 49,85 oyla birinci çıktı. Ancak dünya bu seçim zaferinden çok seçimlerdeki hile söylentilerini ve hileye rağmen zafer kazanan 'gerçek' Boris Vişnevski'nin zaferini konuşuyor.

Rusya’da parlamentonun alt kanadı Duma için yapılan milletvekili seçimlerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ’in partisi Birleşik Rusya, yüzde 49,85 oyla birinci çıktı. böylelikle Duma’da çoğunluğu elde eden Birleşik Rusyanın, 300’ün üzerinde milletvekiliyle Anayasa değişikliği yapacak çoğunluğa sahip olduğu belirtildi.

Ancak dünyanın gözünün çevrildiği seçimler hile tartışmalarıyla gündemde. Seçimlerle ilgili baskı ve hile iddiaları ise Seçim gündemine damga vurdu. Kremlin'in en sert muhalifleri ve eleştirel yaklaşan siyaset çilerin seçimde yarışması yasaklandı. Zorla oy kullanma ve sandıklara toplu oy atmalara dair ülkenin çeşitli yerlerinden haberler de geliyor.

Geçtiğimiz haftalarda seçim için kampanya çalışmaları devam ederken ülkeden gelen bir Haber tüm dünyanın dikkatini çekip gazete manşetlerine taşınmıştı.

Liberal Yabloko partisinden Boris Vişnevski'nin başına gelenler görülmemiş bir bir Seçim Hilesi taktiğini ortaya çıkarmış, seçimlerden önce ortaya bir değil tam üç tane Boris Vişnevski çıkmıştı.

Rusya'da seçim dönemlerinde rakip adayların ismini alarak yarışa katılıp seçmenlerin kafasını karışmak uzun zamandır kullanılan bir yöntem. ancak bu ayın sonunda St. Petersburg'da yapılacak belediye seçimlerinde bu hileli taktik boyut atladı ve rakip parti sadece isim değil cisim de kopyalayarak herkesi şaşkına çevirdi.

Seçime katılan liberal Yabloko partisinin kıdemli üyesi Boris Vişnevski adaylığı sürecinde büyük bir şok yaşadı. Rakip partiden iki aday seçmenlerin kafasını karıştırmak için isimlerini değiştirdiler. Ancak şoke eden olay bununla da bitmedi. Yüzlerini de değiştirerek seçim afişi bastıran bu iki rakip adeta Vişnevski'nin ikizleri gibi görünüyordu!

Birbirinin tıpatıp aynısı üç tane Boris Vişnevski'nin yer aldığı seçim afişi bir anda gündeme Bomba gibi düştü. Boris'lerin hepsi saçsız, ağarmış ve birbiriyle nerdeyse aynı keçi sakallıydı. Afişi Facebook hesabında paylaşan gerçek Vişnevski'nin arkadaşı şu yorumu yaptı "Gerçek Vişnevski'nin hangisi olduğunu anlamak için hangisinin kravat takmayı akıl edebildiğine bakmanız yeterli."

Gerçek Boris Vişnevski bir röportajda, “Bütün bunlar seçmenlerin kafasını karıştırmak için yapılıyor, böylece seçmen sahte olanı gerçekle karıştırıyor ve gerçek Vişnevski yerine sahte olanlardan birine oy veriyor” ifadesini kullanmıştı.

Bugün gelen habere göre ise 'gerçek' Roris Vişnevski başına tüm bu gelenlere rağmen seçimlerden galip çıkmayı başardı. Kremlin yanlısı Birleşik Rusya Partisi adayı Sergei Solovyev'in ardından ikinci gelen Vişnevski buna rağmen seçilmeyi başardı. bne IntelliNews adlı internet sitesinde yer alan bu zafer haberi Rusya'da alınan bu sonuçlara rağmen Putin'in partisinin kan kaybettiği ve Komünist Parti ile Liberal Parti'nin yükselişte olduğu yorumuyla birlikte yer aldı.