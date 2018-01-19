Rusya rest çekti!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, nükleer silahların yasaklanmasını kapsayan anlaşmaya Rusya 'nın dahil olmayacağını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı 'ndan yapılan yazılı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nde nükleer silahların engellenmesinin görüşüldüğü toplantıda konuşma yapan Lavrov'un "Nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılmasının sadece genel ve bütün bir silahsızlanma bağlamında mümkün olduğunu düşünüyoruz" dediği aktarıldı.

Lavrov, nükleer silah sahipleri de dahil olmak üzere, herkes için eşit ve bölünmez güvenlik şartları sağlandığında, anlaşmada belirtilen maddelerin hayata geçirilebileceğini söyledi.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoli Antonov, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması ile ilgili olası olumsuz sonuçların sinyalini vermiş, anlaşmanın nükleer silah sahibi devletlerin meşru güvenlik çıkarlarını gözetmediğini ve bu şekilde nükleer silahsızlanmanın teşvik edilemeyeceğini belirtmişti.