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Rusya resmen ilan etti! Çekiliyorlar

AA |  15 Ocak 2021 Cuma - 14:26 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 14:57

Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme sürecini başlatma kararı aldı.


Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Rusya  ile silah kontrolünü düzenleyen Açık Semalar Anlaşması'ndan geçen yıl çekildiği  hatırlatıldı.
 
ABD'nin anlaşmadan çekilmekle çıkar dengesini bozduğu ve anlaşmaya  zarar verdiği vurgulanan açıklamada, Rusya'nın anlaşmanın varlığının  sürdürülmesiyle ilgili önerilerde bulunduğu belirtildi.
 
Açıklamada, "Bu konudaki önerilerimiz, ABD'nin müttefikleri tarafından  destek görmedi. Anlaşmanın işlerliğiyle ilgili sorunların çözülmesi konusunda  herhangi bir gelişmenin olmaması nedeniyle Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan  çekilme sürecini başlatıyor." ifadelerine yer verildi.
 
ABD, 22 Kasım 2020'de Rusya ile silah kontrolünü düzenleyen Açık  Semalar Anlaşması'ndan çekildiğini açıklamıştı.
 
Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah  kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız  keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında  yer alıyor.
 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve  güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar  Anlaşması'nın tarafları arasında Türkiye de bulunuyor.

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