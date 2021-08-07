Rusya resmen açıkladı! Bomba füze hamlesi, dünyanın en güçlüsü...

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, yeni kıtalararası balistik füze uçuş denemelerinin 2021’de başlayarak 2022’de bitmesi gerekeceğini ve Stratejik Füze Güçleri’ne teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bugün ülkenin en büyük savunma sanayi fabrikasından biri olan Krasmaş’ı ziyaret ederek üretim birimlerini inceledi ve yönetimin raporunu dinledi.

Bakan, “Uçuş denemeleri bu yıl başlayacak, 2022’de tamamlanması gerekiyor. Yine 2022’de ilk alay Stratejik Füze Güçleri’nin hizmetine girmeli. Somut yerini söylemeyeceğim, buraya yakın” diye konuştu.

Bugün Şoygu başkanlığında toplantının düzenlendiği Krasmaş, başta Sineva kıtalararası balistik füze olmak üzere çeşitli füze ve uzay teçhizatı ile silah ve mühimmat üretiyor. Bu fabrikada Sarmat ağır kıtalararası balistik füzeler de üretilecek.

KITALARARASI EN GÜÇLÜ FÜZE OLACAK

Batı'da 'Satan-2' (Şeytan-2) olarak adlandırılan Sarmat’ın, halihazırda dünyanın en güçlü kıtalararası balistik füzesi olan Voyevoda'nın (NATO adı 'Satan') yerini alması planlanıyor. (Sputnik)