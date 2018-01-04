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Rusya'nın Hımeymim üssüne saldırı iddiası

AA |  04 Ocak 2018 Perşembe - 9:12 | Son Güncelleme : 04 01 2018 - 10:53

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’deki Hımeymim üssüne yapılan havan saldırısında 2 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Rusya ayrıca en az 7 savaş uçağının tamamen kullanılamaz hale geldiğini iddia etti.


Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’deki Hımeymim üssüne  yapılan havan saldırısında 2 askerin yaşamını yitirdiğini kaydetti. 
 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 31 Aralık 2017’de Rusya’nın  Suriye’deki Hımeymim üssüne henüz belirlenemeyen gruplar tarafından havan  saldırısının gerçekleştirildiği belirtildi.
 
Saldırı nedeniyle 2 askerin hayatını kaybettiğinin ifade edildiği  açıklamada, üste bulunan 7 savaş uçağının imha edildiğine yönelik iddiaların ise  gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
 
Açıklamada, Suriye istihbarat birimlerinin, saldırıyı  gerçekleştirenlerin bulunmasına yönelik çalışma yürüttükleri ve Hımeymim  üssündeki güvenlik önlemlerinin arttırıldığı bilgisine yer verildi.
 
Rus Kommersant gazetesinin askeri ve siyasi kaynaklara dayandırdığı  haberinde, Rusya’nın, Suriye'nin Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim üssüne "muhalif  gruplar" tarafından 31 Aralık 2017’de yapılan havan saldırısında 10’dan fazla  askerin yaralandığı ve en az 7 savaş uçağının kullanılamaz hale geldiği iddia  edilmişti.
 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz haftalarda Hımeymim  üssünde yaptığı açıklamada, Rus birliklerine Suriye'den çekilme talimatı  verdiğini belirterek, "Rusya'nın Suriye'deki uzlaşma merkezleri ise  faaliyetlerine devam edecek. Rusya'nın Tartus ve Hımeymim üslerinin de  faaliyetleri kalıcı olarak sürecek." demişti.
 
 

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