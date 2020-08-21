Rusya'nın doğalgaz rezervi ne kadar? Dünyanın en çok doğalgaz rezervine sahip ülkesi hangisi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğunu açıklamasının üzerine diğer ülkelerin doğal gaz rezervleri merak edildi. Türkiye’nin Rusya’dan bin metreküp doğalgazı 280 dolara alması vatandaşın Rusya’nın doğalgaz rezerv miktarını araştırmasına neden oldu. Peki, Rusya'nın doğalgaz rezervi ne kadar? İşte Rusya doğalgaz rezervi…

Dolmabahçe çalışma ofisinde bir basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin milli enerji ve maden politikasını yeni baştan belirledik" diyerek, Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervi keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirildiğini açıkladı. Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından Rusya başta olmak üzere dünya hangi ülkelerde ne kadar doğalgaz rezervi var araştırılmaya başlandı. İşte Rusya doğalgaz rezervi…

RUSYA DOĞALGAZ REZERVİ

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, dünya genelinde kanıtlanmış en fazla doğal gaz rezervine sahip ülke, 47,80 trilyon metreküple Rusya. En son 8 Ağustos 2020’de güncellenen verilere göre, dünya üzerinde toplam 203,14 trilyon metreküp kanıtlanmış doğal gaz rezervi bulunuyor.

2019 yılında kanıtlanmış en fazla doğal gaz rezervine sahip ülke, 47,80 trilyon metreküple Rusya iken, 33,80 trilyon metreküplük doğal gaz rezerviyle İran ikinci, 23,86 trilyon metreküple Katar üçüncü ve 13,44 trilyon metreküplük rezerviyle ABD dördüncü oldu.