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Rusya NATO'ya resti çekti: Artık tamam, mesele kapandı

AA |  31 Ekim 2021 Pazar - 18:56 | Son Güncelleme : 31 10 2021 - 18:56

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO’nun Rusya ile herhangi bir etkileşim istemediğini belirterek, "Tüm çıkarları propagandayı kamçılamak ve Rusya’ya baskı yapmaktı. Artık tamam, mesele kapandı." dedi.


Lavrov, İtalya’nın başkenti Roma’da yapılan G20 Liderler Zirvesi’nin  ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.
 
NATO’dan Rusya ile ilişkilerin düzelmesine ilişkin sinyal gelip  gelmediğinin sorulması üzerine Lavrov, NATO’nun ne yapacağına dair hiçbir şekilde  bilgilerinin olmadığını ifade etti.
 
Lavrov, "Gerçeklere dayanıyoruz. Gerçekler öyle ki, NATO bizimle  herhangi bir etkileşim istemiyor." dedi.
 
Rusya-NATO Konseyinin çalıştığı dönemde NATO’nun Moskova’dan tek  istediği şeyin "hayatı öğretmek" ve "Ukrayna konusunda toplanmak" olduğunu  belirten Lavrov, "Tüm çıkarları propagandayı kamçılamak ve Rusya’ya baskı  yapmaktı. Artık tamam, mesele kapandı." diye konuştu.
 
Lavrov, artık NATO’nun herhangi bir konuda Belçika’daki Rus büyükelçi  vasıtasıyla sinyal gönderebileceğini dile getirdi.
 
"Rusya her türlü tehdide hazır"
 
ABD’nin özellikle USS Porter savaş gemisi dahil Karadeniz’e sürekli  savaş gemisi göndermesini de değerlendiren Lavrov, "Her türlü tehdide hazırız.  Rusya topraklarının güvenliğini ve Karadeniz’in güvenliğini sağlama konusunda  bizim için sorun yok. Ancak biz her zaman çatışmaya değil, iş birliğine dayalı  projelerin geliştirilmesinden yanayız." ifadelerini kullandı.
 
Lavrov, ABD’nin Rusya’yı kontrol altına almak için Karadeniz’e  girmesinin istikrarı bozduğunu ve Washington’un Karadeniz ülkelerini çatışmacı  bir politikaya ittiğine dikkati çekti.
 
Ayrıca Lavrov, NATO’nun Romanya ve Bulgaristan sahilinde askeri deniz  üssü kurma planlarının bölgedeki iyi komşuluk çıkarlarına ters olduğunu sözlerine  ekledi.
 
NATO’nun, 6 Ekim'de Rus misyonundan 8 kişinin akreditasyonunu iptal  etme kararı alması üzerine Rusya, 1 Kasım itibarıyla NATO’nun Moskova’daki Askeri  İrtibat Misyonunun faaliyetlerini askıya almış, Belçika'nın Moskova  Büyükelçiliğindeki NATO’nun Enformasyon Bürosunun faaliyetlerine son vermişti.
 

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