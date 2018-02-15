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Rusya: NATO'ya bilgi vermek zorunda değiliz

15 Şubat 2018 Perşembe - 13:19 | Son Güncelleme : 15 02 2018 - 13:21

Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Rusya'nın NATO'ya Kaliningrad Oblastı'nda İskender füze komplekslerinin yerleştirilmesi konusunda bilgi vermek zorunda olmadığını söyledi.


Yuriy Şvıtkin, Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, bu tür bir bilgi alışverişi için gereklilik görmediğini, çünkü NATO tarafından faydalı diyaloğa yönelik gerçek adımlar görmediğini belirtti ve şöyle devam etti:
 
 
"NATO lafa gelince bir şey, işe gelince tamamen başka bir şey yaparak kendi çifte standartlarını uyguluyor. Rusya'nın eylemleri ABD'den farklı olarak uluslararası kurallara aykırı değil.
 
Ülkemizin ulusal çıkarlarından yola çıkarak, fakat uluslararası kurallara uyarak İskenderleri nerede, ne kadar yerleştireceğimize karar vermek bizim hakkımız".
 
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'yı İskenderler'in yerleştirilmesi konusunda şeffaf olmaya davet etmişti.
 

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