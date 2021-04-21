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Rusya kararını açıkladı! 21 Mayıs akşamına kadar...

AA |  21 Nisan 2021 Çarşamba - 16:30 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 17:42

Rus Dışişleri'nden yapılan açıklamada "ABD Büyükelçiliği’nin 10 çalışanı 21 Mayıs akşamına kadar Rusya’yı terk etmeli" denildi.


 Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği 10  Amerikalı diplomatı sınır dışı etme kararını nota ile ABD'ye bildirdi.
 
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Büyükelçi  Yardımcısı Bart Gorman’ın Bakanlığa çağrılarak ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinde  çalışan 10 diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğine dair nota verildiği  belirtildi.
 
Diplomatların 21 Mayıs’a kadar Rusya topraklarını terk etmeleri  istendiği kaydedilen açıklamada, “Bu tedbir, Amerikan tarafının Washington’da Rus  Büyükelçiliğinde ve New York’ta Rus Konsolosluğunda çalışanları temelsiz bir  şekilde ‘istenmeyen kişi’ olarak ilan etmek suretiyle gösterdiği düşmanca  eylemlere misillemedir.” ifadeleri kullanıldı.
 
Bakanlığın açıklamasında, ABD’nin aldığı son kararlara karşılık yakın  gelecekte daha yeni adımlar atılacağı da vurgulandı.
 
ABD Başkanı Joe Biden, 15 Nisan’da siber saldırı girişimi ve başkanlık  seçimlerine müdahale ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır  dışı edileceğini açıklamış, ABD Hazine Bakanlığı da Rusya ekonomisini hedef alan  yaptırımlar açıklamıştı.
 
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 16 Nisan'da ABD'nin yeni yaptırımlarına  karşı kararlar alındığını, bu kararlar çerçevesinde mütekabiliyet gereği 10  Amerikalı diplomatın sınır dışı edileceğini, aralarında eski ve yeni devlet  görevlilerinin bulunduğu 8 ABD vatandaşına da ülkeye giriş yasağı getirildiğini  duyurmuştu.
 
 

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