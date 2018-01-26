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Son dakika... Rusya ile ipler geriliyor! 'Binlerce ölüm...'

26 Ocak 2018 Cuma - 11:57 | Son Güncelleme : 26 01 2018 - 13:51

İngiltere Savunma Bakanı, "Rusya, İngiltere’de binlerce ölüme sebep olmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.


The Telegraph’ın gazetesinin haberine göre., İngiltere Savunma Bakanı, Rusya’yı İngiltere'nin ekonomisine zarar vermekle suçladı, Rusya’nın tek bir hamlesi “ binlerce kişinin ölümüne sebep olabilir” ifadelerini kullandı. 
 
Rusya- İngiltere ilişkileri gergin. Başbakan Theresa May geçtiğimiz yıl Moskova’yı askeri saldırganlık göstermekle suçlamış, Dışişleri Bakanı Borris Johnson ise batılı ülkelerin seçimlerinde Rusya'nın parmağının olduğuna dair kanıtların olduğunu söylemişti. Geçtiğimiz aylarda İngiltere, İngiltere hava sahasına yakın bir bölgede Rus jetlerinin önünü kesmişti. 

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