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Rusya İdlib'e hava saldırıları düzenledi

AA |  15 Eylül 2021 Çarşamba - 20:40 | Son Güncelleme : 15 09 2021 - 20:40

Rusya, Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Hamame, Mazra ve Zerzur köylerine 15 hava saldırısı düzenledi.


İdlib'e yapılan hava saldırılarıyla ilgili muhaliflere ait uçak  gözlemevi, sosyal medya hesabından Lazkiye'deki Hımeymim üssünden kalkan 3 Rus  savaş uçağının saldırılar düzenlediğini belirtti.
 
Rus savaş uçaklarının Zurzur köyüne gerçekleştirdiği hava saldırısında  Türkiye'den bir sivil toplum kuruluşunun yetim çocuklar için yaptırdığı briket  evlerin yakını da hedef alındı. Hava saldırıları düzenleyen uçaklardan atılan  bombalardan biri evlerin 100 metre yakınına düştü.
 
Saldırılarla ilgili ölü ve yaralı bilgisi paylaşılmadı.

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