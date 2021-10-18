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Rusya, harekete geçti! Faaliyetlerini durdurdu...

AA |  18 Ekim 2021 Pazartesi - 19:28 | Son Güncelleme : 18 10 2021 - 19:28

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO’nun başkent Moskova’daki Askeri İrtibat Misyonu ile Enformasyon Bürosunun faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını bildirdi.


Rusya, NATO'nun Moskova'daki misyonlarının faaliyetlerini durdurma  kararı aldı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Gine Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carlo Barbosa,  Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi. NATO'nun, 6 Ekim'de Rus misyonundan 8 kişinin akreditasyonunu iptal  etme kararı aldığını anımsatan Lavrov, buna karşı adım attıklarını bildirdi.
NATO ile diplomatik kanallar üzerinden etkileşimin olmadığına dikkati  çeken Lavrov, "Bu nedenle NATO'nun eylemlerine karşı, NATO'daki askeri temsilcisi  dahil, daimi misyonumuzun faaliyetlerini askıya alıyoruz." dedi.  Lavrov, "NATO’nun Moskova’daki Askeri İrtibat Misyonunun  faaliyetlerini askıya alıyoruz. Misyon çalışanlarının akreditasyonu 1 Kasım'dan  itibaren iptal ediliyor. Ayrıca, Belçika'nın Moskova Büyükelçiliğindeki NATO'nun  Enformasyon Bürosunun faaliyetlerine son veriliyor. NATO, acil durumlarda  Rusya'nın Belçika'daki Büyükelçisine başvurabilecek." ifadelerini kullandı.
 
 "Sudan'ın iç işlerine müdahale edilmemesi gerekiyor"
 
Sudan'da hafta sonu geçici hükümete karşı düzenlenen protestolara da  değinen Lavrov, ABD liderliğindeki güçlerin Sudan'ı ikiye böldüğünü ve Batı  değerlerini Sudan halkına empoze etmeye çalıştığını savundu. Sudan'ın  her zaman toprak bütünlüğünden yana olduklarına dikkati  çeken Lavrov, şöyle devam etti:  "Bu ülkenin iç işlerine herhangi bir müdahalenin durdurulması  gerekiyor. Sudan halkının kaderini kendi belirlemesi gerekiyor. Şu anda söz  konusu prensibe karşı çıkan herkesin, uzun süredir acı çeken Afrika kıtasında  istikrarsızlığı önlemek için bundan kendilerini sorumlu göreceğini umuyorum."
 
  

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