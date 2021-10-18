Rusya, harekete geçti! Faaliyetlerini durdurdu...

Rusya, NATO 'nun Moskova 'daki misyonlarının faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Gine Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carlo Barbosa, Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi. NATO'nun, 6 Ekim'de Rus misyonundan 8 kişinin akreditasyonunu iptal etme kararı aldığını anımsatan Lavrov, buna karşı adım attıklarını bildirdi.

NATO ile diplomatik kanallar üzerinden etkileşimin olmadığına dikkati çeken Lavrov, "Bu nedenle NATO'nun eylemlerine karşı, NATO'daki askeri temsilcisi dahil, daimi misyonumuzun faaliyetlerini askıya alıyoruz." dedi. Lavrov, "NATO’nun Moskova’daki Askeri İrtibat Misyonunun faaliyetlerini askıya alıyoruz. Misyon çalışanlarının akreditasyonu 1 Kasım'dan itibaren iptal ediliyor. Ayrıca, Belçika'nın Moskova Büyükelçiliğindeki NATO'nun Enformasyon Bürosunun faaliyetlerine son veriliyor. NATO, acil durumlarda Rusya'nın Belçika'daki Büyükelçisine başvurabilecek." ifadelerini kullandı.

"Sudan'ın iç işlerine müdahale edilmemesi gerekiyor"