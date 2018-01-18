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Rusya Genelkurmay Başkanı ile kritik görüşme!

18 Ocak 2018 Perşembe - 18:58 | Son Güncelleme : 18 01 2018 - 19:16

Gerasimov, Türkiye'nin olası Afrin operasyonuyla ilgili Moskova'da temaslarda bulunan Akar ve Fidan'la Suriye'yi konuştu


Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un Türk mevkidaşı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'la yaptığı görüşmede Suriye'deki durumun ele alındığını belirtti.
 
Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Gerasimov, Akar ve Fidan'ın Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmede gerilimi azaltma bölgelerinin işleyişi ve bu bölgelerdeki ateşkes rejiminin desteklenmesiyle ilgili anlaşmalar da dahil olmak üzere Suriye'de durum ele alındı.
 
Taraflar, ikili askeri işbirliğinin mevcut durumu ve geleceğinin yanı sıra bölgede güvenliğin teminiyle ilgili güncel konuları da masaya yatırdı.
 
Yapıcı bir görüşme gerçekleştiren ve işbirliğinin seviyesinden duydukları memnuniyeti dile getiren taraflar, temasları sürdürme konusunda mutabık kaldı.

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Rusya Rusya Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Hakan Fidan
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