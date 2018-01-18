Rusya Genelkurmay Başkanı ile kritik görüşme!

Gerasimov, Türkiye'nin olası Afrin operasyonuyla ilgili Moskova'da temaslarda bulunan Akar ve Fidan'la Suriye'yi konuştu

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Gerasimov, Akar ve Fidan'ın Moskova 'da gerçekleştirdiği görüşmede gerilimi azaltma bölgelerinin işleyişi ve bu bölgelerdeki ateşkes rejiminin desteklenmesiyle ilgili anlaşmalar da dahil olmak üzere Suriye'de durum ele alındı.

Taraflar, ikili askeri işbirliğinin mevcut durumu ve geleceğinin yanı sıra bölgede güvenliğin teminiyle ilgili güncel konuları da masaya yatırdı.

Yapıcı bir görüşme gerçekleştiren ve işbirliğinin seviyesinden duydukları memnuniyeti dile getiren taraflar, temasları sürdürme konusunda mutabık kaldı.