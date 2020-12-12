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Rusya füzeleri ateşledi! O noktalar tek tek vuruldu

İHA |  12 Aralık 2020 Cumartesi - 18:02 | Son Güncelleme : 12 12 2020 - 18:02

Rusya, en etkili balistik füzeleri arasında bulunan ve yaklaşık menzili 8 bin kilometre olan “Bulava” tipi balistik füzenin denemesini yaptı.


Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Büyük Okyanus’ta bulunan Ohotsk Denizi’nde “955 Borey” projesine ait Vladimir Monomakh isimli nükleer denizaltıdan “Bulava” tipi balistik füzenin ateşlendiği duyuruldu. Savunma Bakanlığı, denizaltıdan fırlatılan 4 adet Bulava balistik füzesinin Arkhangelsk bölgesindeki Çija eğitim sahasında belirlenen hedefleri başarıyla vurduğunu ifade ederken, balistik füzelerin normal seyir hızında yol aldığını açıkladı.
Rusya’nın Pasifik filosuna bağlı nükleer denizaltıdan yapılan fırlatmaların önceden planlanan atış programına göre yapıldığı, tatbikat sırasında denizcilerin yüksek performans ve profesyonellik gösterdiğine de vurgu yapıldı.
 
Rusya’nın en pahalı projelerinden olan 955 Borey kapsamında denizaltılara yerleştirilen Bulava, üç aşamalı katı yakıtlı kıtalararası balistik füzesi olarak dizayn edildi. Bulava, yaklaşık olarak 8 bin kilometre menzili ile dikkat çekerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Bulava ile NATO’nun füze kalkanını deleceklerini savunmuştu.

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Rusya balistik füze Bulava
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