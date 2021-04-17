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Rusya duyurdu: Suikast düzenleyerek darbe yapacak kişiler yakalandı

AA |  17 Nisan 2021 Cumartesi - 23:04 | Son Güncelleme : 17 04 2021 - 23:04

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) ile Moskova’da düzenlediği operasyonda Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’ya suikast düzenleyerek darbe yapmayı planladığı iddia edilen kişileri yakaladı.


FSB’den yapılan açıklamada, KGB ile düzenlenen ortak özel operasyonda  ABD-Belarus çifte vatandaşlığına sahip olan Yuriy Zyankoviç ve Belarus vatandaşı  Aleksandr Feduta'nın yakalandığı bildirildi.
 
Açıklamada, "Yakalanan kişiler Belaruslu ve Ukraynalı aşırı  milliyetçilerle birlikte Belarus’ta ‘renkli devrim’ senaryosu çerçevesinde askeri  darbe ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’ya suikast düzenlemeyi  planlıyorlardı." ifadeleri kullanıldı.
 
Radikal muhalif ideolojiye sahip söz konusu kişilerin internette gizli  sohbet programı üzerinde darbe planlaması yaptığı belirtilen açıklamada, bu  kişilerin Moskova’da gizlice muhalif görüşe sahip bir Belaruslu general ile  buluşmaya karar verdiği anlatıldı.
 
Zyankoviç’in ABD ve Polonya ile istişare yaptıktan sonra Moskova’da  bir restoranda söz konusu buluşmayı gerçekleştiği aktarılan açıklamada, şunlar  kaydedildi:
 
"Toplantıya katılanlar Belaruslu generale, planların başarılı bir  şekilde uygulanması için Belarus’un tüm üst düzey yöneticilerin öldürülmesi  gerektiğini söylediler. Halka seslenmek için televizyon ve radyo kuruluşlarına el  konulması, polis ve içişleri bakanlığına bağlı kolluk kuvvetlerinin engellenmesi  dahil askeri darbenin tüm ayrıntılı planları ortaya konuldu. Kolluk kuvvetlerinin  ve güvenlik güçlerinin eylemlerinin zorlaştırılması için Belarus’ta enerji  sisteminin kapatılması planlandı. Silahlı oluşumlar aktif fazda devreye  sokulacaktı."
 
Rus istihbaratı, planlamadaki nihai hedefin, cumhurbaşkanlığının  ortadan kaldırılmasıyla Belarus’un anayasal sistemini değiştirme ve ülke  yönetiminin ulusal uzlaşma komitesine teslim etme olduğunu kaydetti.
 
Ayrıca açıklamada, Zyankoviç’in ülkenin parlamentosunu ve yasal  sistemini yönetecek kişi olmayı, Feduta’nın ise siyasi reformlar ve ideolojik  çalışmaları üstlenmeyi planladığı savunuldu.
 
FSB’nin açıklamasında, söz konusu muhalif kişilerin askeri darbe  yapmak için yer ve zaman olarak Minsk’te 9 Mayıs Zafer Bayramı’nda yapılacak  askeri geçit törenini planladığı kaydedildi.
 
Darbe ve suikast planlaması suçlaması ile gözaltına alınan kişilerin  Belarus’a teslim edildiği bildirildi.

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Rusya Belarus suikast Darbe
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