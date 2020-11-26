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Rusya duyurdu: Karabağ'a bin 700'den fazla sığınmacı döndü

DHA |  26 Kasım 2020 Perşembe - 23:34 | Son Güncelleme : 26 11 2020 - 23:34

Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'a 1700den fazla sığınmacının dönüş yaptığını duyurdu.


Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Ermenistandan Dağlık Karabağa 1777 sığınmacının döndüğünü ve Rus barış güçlerinin sığınmacılara refakat ettiğini duyurdu. Bakanlık, Erivan'dan kalkan ve 1777 kişiyi Dağlık Karabağ'a getiren otobüsler, Hankendideki ana meydana ulaştı. Konvoyun hareketi, Rus barış gücü birlikleri ve askeri polis devriyelerinin eşliğinde gerçekleşti ifadelerini kullandı.

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