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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan NATO ve AB'ye sert tepki: İkiyüzlülük

AA |  24 Haziran 2021 Perşembe - 15:39 | Son Güncelleme : 24 06 2021 - 15:39

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO’nun Rusya ile askeri alanda diyalog kurmak istemediğini belirterek "NATO'nun Rusya'yı durdurmaya yönelik süregelen eylemleri, Avrupa'da askeri siyasi gerilimin tırmanmasına yol açıyor." dedi.


Lavrov, 9. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda yaptığı  konuşmada, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
NATO Zirvesi'nin geçen hafta yapıldığını anımsatan Lavrov, "NATO'nun  Rusya'yı durdurmaya yönelik süregelen eylemleri, Avrupa'da askeri siyasi  gerilimin tırmanmasına yol açıyor. NATO, uydurduğu gerçekliğin ötesine  geçemeyeceğini bir kez daha teyit etti. NATO Rusya’nın eylemlerini yine 'agresif'  olarak algılıyor." dedi.
 
Lavrov, Rusya’nın NATO ile diyalog kurmaya açık olduğunu belirterek  "Rusya ve NATO arasındaki temas hattı boyunca askeri tehdidi azaltmaya yönelik  yapıcı önerilerimiz masada bekliyor. NATO, Rusya ile askeri alanda diyalog kurmak  istemiyor." ifadelerini kullandı.
 
"NATO ile AB’nin, Rusya’ya 'anlaşmayı bozmama' çağrıları  ikiyüzlülük"
ABD’nin 22 Kasım 2020'de Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildiğini  hatırlatan Lavrov, "Bu, çıkarlar dengesini büyük ölçüde bozdu ve Rusya'yı askeri  şeffaflık açısından eşit olmayan bir konuma getirdi. Bu koşullarda Moskova'nın  anlaşmaya bağlı kalması anlamsız oldu." değerlendirmesinde bulundu.
 
Lavrov, Rusya’nın da söz konusu anlaşmadan çekilme kararı aldığına  dikkati çekerek NATO ve Avrupa Birliği’nin (AB), Rusya’yı "anlaşmayı bozmamaya"  çağırdığını ve bunun "ikiyüzlülük" olduğunu belirtti.
 

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