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Rusya'dan 'utanç verici' bir hata

DHA |  28 Aralık 2017 Perşembe - 15:05 | Son Güncelleme : 28 12 2017 - 15:05

Rusya geçen ay fırlattıkları uyduyu utanç verici bir programlama hatasından ötürü kaybettiklerini açıkladı.


Rusya Başbakan yardımcısı Dmitry Rogozin yaptığı açıklamada, geçen ay başlatılan 2.6 milyar ruble (45 milyon ABD Doları) değerindeki Rus uydusunu bir programlama hatası yüzünden ve yanlış yerden fırlattıkları için kaybettiklerini açıkladı.
Rus uzay ajansı Roscosmos,, Vostochny uzay üssünden geçen ay fırlatılan Meteor M adındaki meteoroloji uydusu ile irtibatı kaybettiklerini duyurdu.

Rogozin, başarısızlığın insan hatasından kaynaklandığını belirterek, uyduları taşıyan roketin  yanlış koordinatlarla programlandığını ifade etti.

Moskova'nın Kazakistan'daki uzay üssü  Baikonurdan fırlatılmak üzere programlanan roket, Vostochny uzay üssünden fırlatılınca yörüngeye oturamadı. Rogozin bu hatayı utanç verici olarak nitelendirildi.

Yanlış uzay üssünden fırlatılan 45 milyon dolarlık meteoroloji uydusu ile bağlantı tamamen kesildi.

Roket, Rusya, Norveç, İsveç, ABD, Japonya, Kanada ve Almanya'daki bilimsel, araştırma ve ticaret şirketlerine ait 18 küçük uyduyu taşıyordu.
 

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