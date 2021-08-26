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Rusya'dan Twitter, Facebook ve WhatsApp'a para cezası

AA |  26 Ağustos 2021 Perşembe - 15:34 | Son Güncelleme : 26 08 2021 - 15:34

Rusya'da bir mahkeme, teknoloji şirketleri Twitter, Facebook ve WhatsApp'a şahsi bilgilere yönelik yasayı ihlal nedeniyle 36 milyon ruble para cezası verdi.


Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme  Kurumu'nun (Roskomnadzor) Twitter, Facebook ve WhatsApp aleyhine açtığı davalar,  başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.
 
Rusya'daki şahsi bilgilerin korunmasına yönelik yasanın ihlal edilmesi  nedeniyle mevzuata uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, söz konusu şirketlere toplam  36 milyon ruble para cezası verdi.
 
Rus yasalarına göre, Twitter, Facebook ve WhatsApp gibi büyük internet  şirketlerinin kullanıcılara ait bilgileri Rusya'da depolaması gerekiyor.
 
Ülkede benzer ihlallerden ötürü LinkedIn, 2016'da yasaklanmıştı.

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