Rusya'dan Türkiye'ye güzel haber: Bugün başladı

BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, “Yaş meyve sebze ürünlerimize yönelik kısıtlama kademeli olarak kaldırılmaya başlandı. Türk ihracatçılar olarak atılan son adımı memnuniyetle karşılıyoruz. Bilindiği gibi tüm firmalarımız Rusya’ya domates ihraç edemiyor. Az sayıdaki firmanın domates ihracatına onay veriliyor. Domates ihracatındaki firma kısıtlamasına son verilmeli” dedi.

Uçak krizi öncesi Rusya’ya bu ürünlerden 100 milyon dolar a yakın ihracat yapıldığını hatırlatan Satıcı, “Bu kararla yaklaşık 100 milyon dolarlık ihracat kapısı açılmış oldu. İhracatçılarımız en kısa sürede sevkiyatlara başlayarak, ihracat rakamlarını önce eski seviyesine getirecek, daha sonra da yukarılara taşıyacaktır.”

Öte yandan, Rusya’ya 2018’nin geride kalan 2 ayında 184 milyon dolar tutarında yaş meyve sebze ve narenciye ürünü ihraç edildi. Rusya, bu rakamla Türkiye’den en çok yaş meyve sebze ile narenciye ihracatı yapılan ülke oldu. Türkiye’den son 2 ayda dünyanın dört bir yanında ihraç edilen yaş meyve sebze ve narenciye ürünü miktarı ise 677 milyon dolar oldu.