01 Haziran 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.420 -0.11 EURO 10,4020 0.14
USD 8,5000 0.10 ALTIN 520,650 -0.69
CANLI BORSA
TÜMÜ

Rusya'dan Türkiye kararı! 21 Haziran'a uzatıldı

AA |  31 Mayıs 2021 Pazartesi - 23:30 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 23:30

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, Türkiye ile uçuşlara yönelik kısıtlamaların 21 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirdi.


Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, Türkiye ile uçuşlara yönelik kısıtlamaların 21 Haziran’a kadar uzatılmasına karar verildiği belirtildi.
Öte yandan, Moskova ile Minsk arasındaki uçuşların ise 10 Haziran itibarıyla haftada 10 uçuşa yükseltilmesine karar verildiği kaydedildi.

Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlar, 12 Nisan'da alınan kararla 15 Nisan ila 1 Haziran arasında geçici olarak kısıtlanmıştı.

ETİKETLER

Rusyadan Türkiye kararı koronavirüs kısıtlamalar uzatıldı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.