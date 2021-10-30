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Rusya'dan Türkiye iddiası! Suriye’nin kuzeyinde karşılıklı hamleler...

30 Ekim 2021 Cumartesi - 8:13 | Son Güncelleme : 30 10 2021 - 8:13

Gelen son dakika haberine göre; Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO), Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü DSG/YPG’ye yönelik olası bir operasyon için “hazırlık” olarak nitelendirilen askeri sevkiyatları sürerken, rejim ordusu ile destekçisi Rusya’nın olası harekat noktalarına yönelik askeri faaliyetleri de arttı.


Bu süreçte “Rusya savaş uçaklarının Suriye’nin Türkiye sınırına yakın bölgelere konuşlanmaya başladığı” iddiası ortaya atıldı. Bölgedeki aktivistler tarafından sosyal medyada, Kamışlı’da rejim ordusunun denetimindeki askeri havaalanına, Rus savaş uçağı Su-35’in iniş yaptığına ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.
 
GÖRÜŞMEDEN SONRA HAREKAT
Rus medyasında TSK’nın olası harekatına ilişkin önemli bir iddia da yer aldı. Rus RIA Novosti’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın Glasgow’da gerçekleşmesi beklenen görüşmelerinin ardından TSK, iki koldan kapsamlı harekata başlayacak. (Milliyet/Namık Durukan)

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Rusya Suriye idlib SU-35
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