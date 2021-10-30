Rusya'dan Türkiye iddiası! Suriye’nin kuzeyinde karşılıklı hamleler...

Bu süreçte “Rusya savaş uçaklarının Suriye’nin Türkiye sınırına yakın bölgelere konuşlanmaya başladığı” iddiası ortaya atıldı. Bölgedeki aktivistler tarafından sosyal medyada, Kamışlı’da rejim ordusunun denetimindeki askeri havaalanına, Rus savaş uçağı Su-35’in iniş yaptığına ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.
GÖRÜŞMEDEN SONRA HAREKAT
Rus medyasında TSK’nın olası harekatına ilişkin önemli bir iddia da yer aldı. Rus RIA Novosti’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın Glasgow’da gerçekleşmesi beklenen görüşmelerinin ardından TSK, iki koldan kapsamlı harekata başlayacak. (Milliyet/Namık Durukan)