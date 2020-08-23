Rusya'dan Türkiye açıklaması: Anlaşma imzalandı!

Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşmanın imzalandığını ancak Moskova ve Ankara’nın anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüştüklerini söyledi.
Rus haber ajansları, söz konusu haberden dakikalar önce yine resmi yetkililere dayandırarak ikinci anlaşmanın gelecek yıl imzalanmasının beklendiğini bildirmişti.
Yine medyadaki haberlerde, Rus Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov'un S-400 füze savunma sisteminin ek sevkiyatını Türkiye'ye gerçekleştirebileceklerini söylediği cümleler yer almıştı.