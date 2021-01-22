Rusya'dan TikTok ve Vkontakte'ye uyarı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), TikTok ve Vkontakte sosyal medya sitelerine uyarı yazısı göndererek, gençleri izinsiz protestolara katılmaya teşvik eden yayınların durdurulmasını talep etti.

Roskomnadzor’dan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki gençleri tehlikeye atacak yasadışı faaliyetlere girmelerine neden olabilecek bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla TikTok ve Vkontakte’ye uyarı yazılarının gönderildiği belirtildi.

TikTok ve Vkontakte’de bulunan yasa dışı bilgilerin yayılmasının durdurulması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Gençleri izinsiz protestolara katılmaya teşvik eden yasadışı içeriklerin platformlarda yayılmasını önlemek için derhal kapsamlı önlemler alınmasını talep ediyoruz.” denildi.

Rusya Başsavcılığı da bugün yaptığı açıklamada, protestolara katılma çağrıları içeren internet sitelerine erişimin kısıtlanmasını talep ederken konuya ilişkin gerekli adımların atıldığını kaydetti.

Kremlin'e muhalif 44 yaşındaki Aleksey Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin 'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti.

Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya 'dan döner dönmez Moskova 'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmış, 18 Ocak’ta tutuklanmıştı.

Navalnıy yanlıları, 23 Ocak’ta ülke çapında protesto gösterileri yapılması çağrısında bulunmuştu.