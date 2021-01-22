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Rusya'dan TikTok ve Vkontakte'ye uyarı

AA |  22 Ocak 2021 Cuma - 14:44 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 14:44

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), TikTok ve Vkontakte sosyal medya sitelerine uyarı yazısı göndererek, gençleri izinsiz protestolara katılmaya teşvik eden yayınların durdurulmasını talep etti.


Roskomnadzor’dan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki gençleri  tehlikeye atacak yasadışı faaliyetlere girmelerine neden olabilecek bilgilerin  yayılmasını önlemek amacıyla TikTok ve Vkontakte’ye uyarı yazılarının  gönderildiği belirtildi.
 
TikTok ve Vkontakte’de bulunan yasa dışı bilgilerin yayılmasının  durdurulması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Gençleri izinsiz protestolara  katılmaya teşvik eden yasadışı içeriklerin platformlarda yayılmasını önlemek için  derhal kapsamlı önlemler alınmasını talep ediyoruz.” denildi.
 
Rusya Başsavcılığı da bugün yaptığı açıklamada, protestolara katılma  çağrıları içeren internet sitelerine erişimin kısıtlanmasını talep ederken konuya  ilişkin gerekli adımların atıldığını kaydetti.
 
Kremlin'e muhalif 44 yaşındaki Aleksey Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de  Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti.
 
Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki  havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmış, 18 Ocak’ta tutuklanmıştı.
 
Navalnıy yanlıları, 23 Ocak’ta ülke çapında protesto gösterileri  yapılması çağrısında bulunmuştu.
 

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