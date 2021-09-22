Gazetevatan.com » Gündem » Rusya’dan talep yağıyor, fiyatı 40 lira... ‘Tamamen doğal antibiyotik’
Rusya’dan talep yağıyor, fiyatı 40 lira... ‘Tamamen doğal antibiyotik’
Türkiye'nin dört bir tarafında sofraları tatlandırıyor, Ruslar’dan talep yağıyor. Tamamen doğal antibiyotik. Daha önce 100 ton üretiliyordu, şimdi 500 tona kadar çıktı. Geçen yıl 20 liraya satılan üzüm pekmezinin fiyatı bu sene 30 ila 40 lira arasında değişiyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli üretim merkezlerinden Kilis'te bağ bozumundan sonra üzüm pekmeze dönüştürülerek Türkiye'nin dört bir tarafında sofraları tatlandırıyor. Tarım işçileri, tarladan topladıkları üzümleri geleneksel yöntemlerle havuzlarda ezerek şıra elde ediyor. Yaklaşık 5 saat odun ateşinde bakır kazanlarda kaynatılan üzüm şırası, katılaştıktan sonra güneşte 2 gün beklemeye alınarak pekmez haline dönüştürülüyor.