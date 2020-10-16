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Rusya'dan skandal Doğu Akdeniz çıkışı!

16 Ekim 2020 Cuma - 12:49 | Son Güncelleme : 16 10 2020 - 12:49

Rusya'nın Yunanistan Büyükelçiliği, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada '12 mil' vurgusu yaptı.


Rusya’nın Atina Büyükelçiliğince sosyal medyada yapılan haritalı paylaşımda, Münhasır Ekonomik Bölge’nin belirlenmesine ilişkin ayrıntıların sözleşmede açıkça yer aldığı vurgulanırken, Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi referans gösterildi.
 
 
Elçiliğin Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
 
“Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi konumundadır. 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni uluslararası deniz yönetiminin temeli olarak görüyoruz. Bu sözleşme, tüm devletlere karasuları üzerinde 12 deniz miline kadar egemenlik hakkı sağlıyor, Münhasır Ekonomik Bölge ile ilgili prensipleri ve sınırların nasıl çizileceğine dair yöntemleri de açıklıyor. Bu Akdeniz için de geçerli.”

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Doğu Akdeniz Rusya Yunanistan
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