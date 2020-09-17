Rusya'dan sınır noktasına flaş S-400 hamlesi!

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkenin Çin sınırındaki Doğu Askeri Bölgesi'nde bulunan iki uçaksavar füze bataryasının S-400 sistemleriyle iki uçaksavar füze bataryasının ise Buk-M1-2 sistemleriyle donatılacağını söyledi.

Şoygu, Rusya Savunma Bakanlığı nezdinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Rus ordusuna bağlı Doğu Askeri Bölgesi’ndeki askeri varlıklarını güçlendireceklerini belirtti.

Yıl sonuna kadar bölgeye 500 yeni askeri ekipman sevk edileceğine işaret eden Şoygu, "Özellikle burada bulunan iki uçaksavar füze bataryası S-400 sistemleriyle, iki uçaksavar füze bataryası ise Buk-M1-2 sistemleriyle donatılacak." dedi.

Şoygu, gelecek yıl Doğu Askeri Bölgesi'nde bulunan askeri ekipman ve altyapıya yatırımlar yapılacağını vurgulayarak, "Doğu bölgelerinde askeri-siyasi durum gergin kalmaya devam ediyor ve meydana gelen tehditleri etkisiz hale getirmek için çeşitli önlemler tasarlanıyor." diye konuştu.

Rusya'nın 5 ana askeri bölgesinden biri konumundaki Doğu Askeri Bölgesi'nin merkezi, ülkenin Çin sınırına 30 kilometre uzaklıktaki Habarovsk şehrinde bulunuyor.