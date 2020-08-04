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Rusya'dan İsrail'e "Suriye'ye saldırı" kınaması

AA |  04 Ağustos 2020 Salı - 19:58 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 19:58

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine saldırı düzenlemesi nedeniyle İsrail'i kınadı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait savaş uçakları ve  helikopterlerinin Şam'ın güneyinde konuşlu Esed rejimi ordusu hedeflerine saldırı  düzenlediği anımsatıldı.
 
İsrail ve Suriye arasındaki ilişkilerin tekrar kötüleşmesinden endişe  duyulduğu belirtilen açıklamada, "Bu eylemleri kararlı şekilde kınıyoruz. İsrail  yönetimini Orta Doğu bölgesi için tehlikeli sonuçlara yol açacak benzer adımları  tekrarlamaması için ikaz ediyoruz." denildi.
 
Rusya'nın, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğine  dikkati çekilen açıklamada, "Her iki tarafı da itidale ve gerginliğin artmasına  müsaade etmemeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.
 
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, İsrail savaş uçakları ve  helikopterlerinin, işgal altındaki Golan Tepeleri’nin güneyinde patlayıcı  maddelerle saldırı girişimine karşılık olarak Suriye’nin güneyindeki hedeflere  saldırdığını duyurmuştu.
 

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