Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması: NATO'da rahatsızlık yarattı

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, katıldığı canlı televizyon yayınında Türkiye'yle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Peskov, Türkiye'nin bağımsız ve dik duruşlu tavrının ABD ve NATO'da rahatsızlık yarattığını ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Peskov, katıldığı bir televizyon yayınında Türkiye'nin ABD ve NATO ile olan ilişkileriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Peskov, açıklamasında Türkiye'nin oluşturduğu bağımsız rotanın ABD ve NATO'da alarm zillerini çaldırdığını, Ankara üzerine yapılan sert açıklamaların temelinde ise aslında bu gerçeğin yer aldığını söyledi.

"Türkiye ve Türkiye'nin oluşturduğu bağımsız ilerleme rotası oldukça dik bir duruş sergiliyor. Bu durum ise NATO'da büyük bir ilgi ve hatta kaygı yaratıyor. Bu elbette ABD'nin çıkarlarıyla da yakından ilgili ve Washington 'ın Ankara'ya S-400'ler konusunda sesini yükseltmeye çalışmasının da temel nedenlerinden bir tanesi. Bu tavır Washington yönetiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ileriye doğru götürülmesinden rahatsızlık duyduğunu da gösteriyor. ABD'nin daha 'uysal' bir Türkiye istediği aşikâr."

Peskov, açıklamalarının devamında ise 24 Nisan’da 1915 olaylarını tarihi bir skandalla ‘soykırım’ olarak tanımlayan ABD Başkanı Joe Biden’a değindi. ABD'nin bu tavrının samimiyetine şüpheyle yaklaştığını belirten Peskov "Washington'ın bu tavrı gütmeye çalıştıkları havuç-sopa politikasının yansımasıdır. Bu tavır ne Ermeni halkına sempatiyle yaklaşmakla ilgilidir, ne de Osmanlı ve Ermeni tarihini anlamaya yöneliktir." ifadesini kullandı. (Hürriyet)