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Rusya'dan flaş karar! 'Kabul etmiyoruz'

AA |  22 Mart 2021 Pazartesi - 13:41 | Son Güncelleme : 22 03 2021 - 13:41

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son dönemde gerginlik yaşadığı ABD Başkanı Joe Biden'a yaptığı çevrim içi görüşme teklifinin ABD tarafınca kabul edilmediğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son dönemde gerginlik yaşadığı ABD Başkanı Joe Biden'a yaptığı çevrim içi görüşme teklifinin ABD tarafınca kabul edilmediğini duyurdu.


 Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Putin’in 19 Mart veya 22  Mart'ta Biden ile birikmiş ikili sorunları ve stratejik istikrar konularını  tartışmak üzere kamuoyuna açık çevrim içi yöntemle görüşme talebini ABD'nin  desteklemediği belirtildi.
 
Açıklamada, "Rus-Amerikan ilişkilerinde, Washington'ın hatasıyla  oluşan çıkmazdan kurtuluş yolu bulmak için bir fırsat daha kaçırıldı. Bunun  sorumluluğu tamamen ABD'ye aittir." ifadelerine yer verildi.
 
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Putin-Biden görüşmesi olasılığına  ilişkin, "Bugün görüşme planlarda yok. Anladığım kadarıyla Amerikan tarafı hazır  değildi." dedi.
 
 Biden-Putin arasındaki gerilim
 
ABD Başkanı Biden, 17 Mart'ta, Putin’in "katil" olduğunu öne sürmüş ve  Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyeceğini"  söylemişti.
 
Rusya Devlet Başkanı Putin de Biden’a "sağlık" dileyerek, "Başka bir  ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir. Orada  her zaman kendimizi görürüz." ifadesini kullanmıştı.
 
Putin, Biden'a çevrim içi yöntemle canlı yayında görüşmeyi teklif  etmişti.
 
  
 

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