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Rusya'dan flaş aşı açıklaması! 'Tamamlandı'

AA |  01 Ağustos 2020 Cumartesi - 13:57 | Son Güncelleme : 01 08 2020 - 13:57

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, "Gamaleya Enstitüsünün geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının klinik denemeleri tamamlandı ve kayıt prosedürü için belgeler hazırlanıyor." dedi.


Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkesinde Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili gazetecilere  bilgi verdi.
 
Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün  geliştirdiği aşı adayının klinik denemelerinin bittiğini aktaran Muraşko,  "Gamaleya Enstitüsünün geliştirdiği Kovid-19 aşısının klinik denemeleri  tamamlandı ve kayıt prosedürü için belgeler hazırlanıyor." ifadesini kullandı.
 
Muraşko, aşının kaydının yapılmasından sonra ilk önce sağlık  çalışanları ve öğretmenlere yapılmaya başlanacağı bilgisini paylaşarak, bu  grupların aynı anda gözlem altına alınacağını belirtti.
 
Bakan Muraşko, Rusya Sağlık Bakanlığının ekimden itibaren daha fazla  toplu aşılama yapmayı planladığını da vurguladı.
 
Vektor Viroloji Enstitüsünün geliştirdiği aşı adayının da klinik  deneme aşamasında olduğunu hatırlatan Muraşko, bunun yanı sıra gelecek 1,5-2 ayda  2 aşı adayının daha gönüllüler üzerinde denenmesi için başvuru yapılmasını  beklediklerini kaydetti.
 
Klinik denemeler 3 aşamada yapılıyor
 
Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar  üzerinde test edilmesi gerekiyor.
 
Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek  üzerinde aşı adayının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.
 
İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşı adayının etkinliği  100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.
 
Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle  tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.
 
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 28 Temmuz itibarıyla dünya  genelinde Kovid-19'a karşı 25 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında, 139  aşı adayı ise klinik deneme aşamasında bulunuyor.
 
Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak  salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 17 milyon 780 bini aşarken, 680  binden fazla kişi hayatını kaybetti.
 

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