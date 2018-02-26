Rusya'dan flaş açıklama! 'Taraflar anlaşınca...'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Suriye'de ateşkes, taraflar nasıl uygulanacağına karar verince başlayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'nin, insani yardımların ulaşabilmesi için Suriye genelinde ateşkes çağrısı içeren 2401 sayılı kararına ilişkin olarak, söz konusu ateşkesin, taraflar nasıl uygulanacağı konusunda anlaşmaya varınca başlayacağını söyledi.

Lavrov, insani yardımların gereken yerlere ulaştırılması amacıyla Suriye genelinde 1 ay uygulanacak ateşkesin başlayabilmesi için, bu ülkedeki tarafların söz konusu ateşkesin nasıl uygulanacağına karar vermesi gerektiğini söyledi.

Lavrov ayrıca, ateşkesin, Suriye ordusunun terörist gruplarla mücadelesini etkilemeyeceğini belirtip Doğu Guta ve İdlib'deki El Nusra (yeni ismiyle Fetih el Şam) militanlarının, ateşkes anlaşması ile korunmayacaklarını anımsattı.

BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) cumartesi gecesi oybirliğiyle kabul ettiği 2401 sayılı kararda, Suriye genelinde 1 ay sürmesi için çağrı yapılan ateşkesin, IŞİD, El Kaide , El Nusra Cephesi ve bu örgütlerle işbirliği yapan diğer gruplara yönelik operasyonları kapsamadığı kaydediliyordu.

'KLOR GAZI KULLANILDIĞI İDDİALARI PROVOKASYON'

Lavrov, Doğu Guta'da klor gazı kullanıldığına ilişkin açıklamalarıysa, 'provokasyon' olarak tanımladı.

Rus Dışişleri Bakanı, Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandığına ilişkin aslı olmayan ithamları ileride de duymayı beklediklerini sözlerine ekledi.