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Rusya'dan flaş açıklama! 'Endişe duyuyoruz'

07 Ekim 2020 Çarşamba - 14:51 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 14:51

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs'ın Kapalı Maraşı'ı açma planından ciddi endişe duyduğunu açıkladı.


Türkiye ve KKTC'nin 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın Perşembe günü yeniden açılacağını açıklaması, dünyada yankı buldu.
 
Rum kesimini destekleyen Rusya, karardan derin endişe duyduğunu açıkladı.

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