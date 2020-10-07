07 Ekim 2020 Çarşamba
İSTANBUL
10°C / 7°C
GALERİ
VİDEO
BIST
1.150
-0.28
EURO
9,2750
1.34
USD
7,8770
1.02
ALTIN
477,640
1.45
CANLI BORSA
ÇALIŞMA HAYATI
Emekli
Çalışan Hakları
Personel Alımı
Uzmana Sor
KOBİ
Memur
GÜNDEM
ŞAMPİY10
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
MAGAZİN
OYUN
TÜMÜ
ANA SAYFA
BUGÜNKÜ VATAN
ÇALIŞMA HAYATI
VİDEO
FOTO GALERİ
MAGAZİN
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNDEM
ŞAMPİY10
DÜNYA
EKONOMİ
FİNANS
YAŞAM
KORONAVİRÜS
EĞİTİM
KONUT-EMLAK
OTOMOBİL
CANLI SKOR
SAĞLIK
TV REHBERİ
ASTROLOJİ
HAVA DURUMU
TEKNOLOJİ
KÜLTÜR & SANAT
ÜYELİK
İLETİŞİM
KÜNYE
REKLAM
BASIN - İLAN
WEB BİLDİRİMLERİ
Haberler
»
Dünya Haberleri
»
Rusya'dan flaş açıklama! 'Endişe duyuyoruz'
Rusya'dan flaş açıklama! 'Endişe duyuyoruz'
07 Ekim 2020 Çarşamba - 14:51
| Son Güncelleme : 07 10 2020 - 14:51
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs'ın Kapalı Maraşı'ı açma planından ciddi endişe duyduğunu açıkladı.
SONRA OKU
Türkiye ve
KKTC
'nin 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın Perşembe günü yeniden açılacağını açıklaması, dünyada yankı buldu.
Rum kesimini destekleyen
Rusya
, karardan derin endişe duyduğunu açıkladı.
ETİKETLER
rusya
kktc
kapalı maraş
SON HABERLER
Rum medyasından Kapalı Maraş yorumu: Açılmasını engellemekte başarılı olamadık
Çocuğunun derste olduğunu fark etmeyen anne odaya çıplak şekilde girdi
KKTC Başbakanı Tatar'dan kapalı Maraş açıklaması
Rusya’da hidro uçuş yapan kadının şovu kamerada!
Sergen Yalçın Hasic kararını verdi
'Fenerbahçeli yöneticiler bana kabus yaşattı'
Gürcistan - Belarus maçı Cüneyt Çakır'ın
Moda dünyasında tabuları yıkan 11 manken
En çok gişe yapan Türk filmleri
Çizgi film karakterlerinin tıpatıp aynısı olan bu insanlara çok güleceksiniz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.
Detaylar için
veri politikamızı
inceleyebilirsiniz.
Onaylıyorum
ANA SAYFA
SON DAKİKA
BUGÜNKÜ VATAN
ÇALIŞMA HAYATI
VİDEO
FOTO GALERİ
MAGAZİN
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNDEM
ŞAMPİY10
DÜNYA
EKONOMİ
FİNANS
YAŞAM
SAĞLIK
EĞİTİM
KONUT & EMLAK
OTOMOBİL
CANLI SKOR
TV REHBERİ
ASTROLOJİ
HAVA DURUMU
TEKNOLOJİ
KÜLTÜR & SANAT
ÜYELİK
İLETİŞİM
KÜNYE
REKLAM
HABER
RSS
WEB BİLDİRİMLERİ
©Copyright 2016
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve
haber
kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.