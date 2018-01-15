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Rusya'dan flaş açıklama: ABD'nin planı....

15 Ocak 2018 Pazartesi - 15:45 | Son Güncelleme : 15 01 2018 - 15:45

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her an girebiliriz' dediği Afrin hakkında açıklamalarda bulundu.


Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin operasyon için gün saydığı Afrin hakkında açıklamalarda bulundu.
 
"ABD'NİN KARARI AFRİN'DEKİ DURUMUN YATIŞMASINA YARDIM ETMEYECEK"
 
"ABD'nin sınır koruma güçleri planı Türkiye'nin olumsuz tepki vermesine yol açtı" ifadelerini kullanan Lavrov, şöyle devam etti: "Bizim için ise bu plan, Suriye'nin toprak bütünlüğü bakımından ciddi sorunlar doğuruyor. Fakat burada Kürtler ve Türkiye arasındaki ilişkiler bakımından da sorun var. Bu yeni plan, bu yeni tek taraflı ültimatom Afrin'deki durumun yatışmasına yardım etmeyecek."
 
ATEŞKES SAĞLANMASINI UMUYORUZ
 
Lavrov, Afrin'de ateşkes sağlanmasını umduğunu söyledi.

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