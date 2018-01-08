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Rusya'dan flaş açıklama! 13 İHA ile saldırdılar

AA |  08 Ocak 2018 Pazartesi - 20:34 | Son Güncelleme : 08 01 2018 - 20:41

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Suriye'deki üslerine insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırıların püskürtüldüğünü iddia etti.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, 6 Ocak'ta Rusya'nın Suriye'deki Tartus  ve Hmeymim üslerine en az 13 İHA ile saldırı yapıldığı öne sürüldü.
 
Saldırıların hava savunma sistemleri ile önceden tespit edilerek  püskürtüldüğü belirtilen açıklamada, saldırılar nedeniyle üslerde herhangi bir  hasar meydana gelmediği ve üslerdeki rutin çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
 
Rus Kommersant gazetesinin 4 Ocak'ta yayımlanan haberinde, Rusya'nın,  Suriye'nin Lazkiye ilinde bulunan Hmeymim üssüne "muhalif gruplar" tarafından 31  Aralık 2017'de yapılan havan saldırısında 10'dan fazla askerin yaralandığı ve en  az 7 savaş uçağının kullanılamaz hale geldiği iddia edilmişti.
 
Rusya Savunma Bakanlığı ise iddiaları "kısmen" yalanlayarak, üslere  yapılan saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 7 savaş uçağının imha  edildiğine yönelik iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.
 
Saldırıyı daha önce ismi duyulmayan "Özgür Alevi Hareketi" adlı bir  grup üstlenmişti.
 

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