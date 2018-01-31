Rusya'dan Erdoğan'a davet

Rusya Müslümanları Merkez Dini Yönetimi Başmüftüsü Talgat Tacuddin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ı sonbaharda Rusya 'ya bayram törenine davet ettiklerini söyledi.

Rus basınına konuşan müftü şu ifadeleri kullandı: "Bu yıl Ufa'da (Rusya'ya bağlı Başkortostan Cumhuriyeti başkenti) Rusya Müslümanları Merkez Dini Yönetimi'nin 230. yıldönümünü kutlayacağız. Bu jubile bayramımız. Etkinliğe Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet ettik."

Kafkassam'ın haberine göre; Tacuddin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı törene beklediklerini vurguladı. Rus basınına göre törenin bu yılın sonbahar ayında yapılması planlanıyor.