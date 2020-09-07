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Rusya'dan Doğu Akdeniz açıklaması

07 Eylül 2020 Pazartesi - 10:31 | Son Güncelleme : 07 09 2020 - 10:31

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Doğu Akdeniz'deki durumun endişe verici olduğunu söyleyerek, bölge ülkelerini diyaloğa çağırdı.


Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye arasında iyi komşuluğun inşasına katkıda bulunmaya hazır olduklarını açıkladı.
 
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kıbrıs'ın en büyük gazetesi Phileleftheros'a mülakat verdi. Yarın Kıbrıs'ın güney tarafına ziyaret gerçekleştireceğini belirten Lavrov, "Rusya ve Türkiye arasında gelişen ilişkiler, hiçbir şekilde Moskova ile Lefkoşa arasındaki diyaloğu etkilemeyeceğine dair Kıbrıslı arkadaşlarıma güvence vermek istiyorum" dedi.
 
Ankara ile Rum yönetimi arasında yaşanan sorunları çözmek için arabulucu olmaya sıcak baktıklarını belirten Lavrov, "Birleşmiş Milletler, Ankara ve Lefkoşa arasındaki sorunları çözmek için evrensel bir platform. Eğer her iki taraf da ilgilenirse, Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye arasında iyi komşuluğun inşasına katkıda bulunmaya hazırız" diye konuştu.

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Rusya Doğu Akdeniz açıklama
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