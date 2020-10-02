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Rusya'dan "Dağlık Karabağ'da taraf tutmuyoruz" mesajı

AA |  02 Ekim 2020 Cuma - 1:02 | Son Güncelleme : 02 10 2020 - 1:02

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ''Türkiye, açıkça Azerbaycan'ı destekliyor, bunu biliyoruz ancak bu bizim Ermenistan'ı Azerbaycan karşısında desteklediğimiz anlamına gelmiyor, durum böyle değil. Biz adil bir çözüm, ateşkes, çatışmaların son bulması ve her iki ülkenin bu gerginliği son vermesini destekliyoruz.'' dedi.


Rusya, BM Güvenlik Konseyi ekim ayı dönem başkanlığını devraldı. Rus  Büyükelçi Nebenzia, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme  ilişkin soruları yanıtladı.
 
AA muhabirinin Rusya'nın uluslararası hukuka ve BM Genel Kurulu  kararına göre Ermenistan'a işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilme çağrısı  yapıp yapmayacağı sorusuna Nebenzia şu yanıtı verdi:
 
''Dağlık Karabağ'daki sorun bizim için büyük bir endişe kaynağı ve  endişemiz sınırımıza çok yakın olduğu için değil Moskova'nın her iki ülkeyle de  özel ilişkileri olduğu için. Yaşananlara üzülüyoruz. Ağır bedeller ve ağır can  kayıplarının olduğu büyük ölçekli askeri çatışmanın ortasında BM Genel Kurulu  kararının tam olarak uygulanmasını bekleyemezsin.''
 
Dağlık Karabağ sorununun yıllardır görüşüldüğünü ve kabul edilmeye çok  yakın tekliflerin kabul görmediğini belirten Nebenzia, ''Her şeyden önce  yapılması gereken çatışmayı derhal durdurmak ve müzakerelere dönmek. Biz ara  buluculuk teklif ettik. Dışişleri Bakanı Lavrov da taraflara Moskova'da görüşmeyi  teklif etti'' dedi.
 
Krizin ''Türkiye ve Rusya'yı farklı tarafları destekleyen ülkeler  olarak karşı karşıya getirdiği'' yönünde bir soruya ise Nebenzia şöyle cevap  verdi:
 
''Türkiye, açıkça Azerbaycan'ı destekliyor, bunu biliyoruz ancak bu  bizim Ermenistan'ı Azerbaycan karşısında desteklediğimiz anlamına gelmiyor, durum  böyle değil. Biz adil bir çözüm, ateşkes, çatışmaların son bulması ve  her iki  ülkenin bu gerginliği durdurmasını destekliyoruz.''
 

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